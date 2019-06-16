Умер сессионный барабанщик «Машины времени»

Постоянный сессионный барабанщик группы «Машины времени» Сергей Остроумов умер в возрасте 53 лет, сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич в Facebook. «Умер Сережа Остроумов»,— написал он в соцсети.

«Сегодня (16 июня.— “Ъ”) рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли»,— уточняется на странице «Машины времени» в Instagram. Других подробностей не приводится.

Сергей Остроумов окончил эстрадно-джазовое отделение Уфимского училища искусств, играл в ансамблях, выступал на российских и зарубежных фестивалях. Он был одним из наиболее востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга. В 2001 году музыкант вошел в состав «Оркестра Креольского Танго» Андрея Макаревича. С 2004 года был постоянным сессионным барабанщиком «Машины времени».