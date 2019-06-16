В жилом доме в Кудрово произошел взрыв пиротехники, есть пострадавшие

Днем в воскресенье, 16 июня, в жилом доме в Кудрово произошел взрыв. ЧП случилось на балконе 9-го этажа, где 16-летний подросток занимался химическими опытами. Ударная волна оставила без стекол несколько квартир, сообщили в соцсетях очевидцы.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о взрыве по адресу: город Кудрово, Областная улица, д. 1 поступило в 12:30. По прибытии было установлено, что на месте происшествия произошел взрыв пиротехнического изделия с последующим возгоранием балкона на площади 3 кв. м. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве спасателей.

В свою очередь портал 47news информирует, что пострадавший подросток был госпитализирован с ожогами рук и лица.