Свердловская федерация легкой атлетики может лишиться членства в ВФЛА

Членство федерации легкой атлетики Свердловской области во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) могут приостановить из-за антимонопольного законодательства. Решение было принято на рабочей встрече президента ВФЛА с руководством региональных федераций Республики Мордовии, Курской и Свердловской областей.

Несмотря на запрет дисквалифицированным тренерам сотрудничать со спортсменами, некоторые это правило игнорируют. Поэтому ВФЛА обязала перечисленные региональные федерации в течение семи дней предоставить им официальную информацию «о мерах, предотвращающих случаи запрещенного сотрудничества и работы отстраненных тренеров». Если будут обнаружены факты нарушения правил, членство региональных федераций во ВФЛА приостановят.