Крупнейшие российские компании по объему дивидендных выплат за 2018 год

Название Объем выплат (млрд руб.) Изм. за год (%) Дивидендная политика «Газпром» 393,2 106,6 17,5-35% чистой прибыли по РСБУ Сбербанк 361,4 33,3 до 50% от ЧП по МСФО «Роснефть» 274,6 147,2 50% чистой прибыли по МСФО «Норильский никель» 248,2 88,5 >= 30% EBITDA «Татнефть» 197,5 112,6 До 50% от ЧП по МСФО или РСБУ ЛУКОЙЛ 187,5 2,5 25% чистой прибыли по МСФО «Газпром нефть» 142,2 99,9 15% чистой прибыли по МСФО или 25% по РСБУ НЛМК 136,7 62,5 В границах 30% ЧП и 30% свободного денежного потока по МСФО «Северсталь» 134,6 46,0 >= 50% свободного денежного потока «Сургутнефтегаз» 81,9 141,9 10% МСФО (по привилегированным акциям) НОВАТЭК 79,1 74,3 30% чистой прибыли по МСФО АЛРОСА 73,9 91,5 >= 50% от ЧП по МСФО ММК 66,0 112,0 >= 30% свободного свободного денежного потока МТС 45,1 -33,2 >= 20 руб. на одну акцию «Полюс» 36,5 9,8 >= 30% EBITDA