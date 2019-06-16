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Крупнейшие российские компании по объему дивидендных выплат за 2018 год

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НазваниеОбъем выплат (млрд руб.)Изм. за год (%)Дивидендная политика
«Газпром»393,2106,617,5-35% чистой прибыли по РСБУ
Сбербанк361,433,3до 50% от ЧП по МСФО
«Роснефть»274,6147,250% чистой прибыли по МСФО
«Норильский никель»248,288,5>= 30% EBITDA
«Татнефть»197,5112,6До 50% от ЧП по МСФО или РСБУ
ЛУКОЙЛ187,52,525% чистой прибыли по МСФО
«Газпром нефть»142,299,915% чистой прибыли по МСФО или 25% по РСБУ
НЛМК136,762,5В границах 30% ЧП и 30% свободного денежного потока по МСФО
«Северсталь»134,646,0>= 50% свободного денежного потока
«Сургутнефтегаз»81,9141,910% МСФО (по привилегированным акциям)
НОВАТЭК79,174,330% чистой прибыли по МСФО
АЛРОСА73,991,5>= 50% от ЧП по МСФО
ММК66,0112,0>= 30% свободного свободного денежного потока
МТС45,1-33,2>= 20 руб. на одну акцию
«Полюс»36,59,8>= 30% EBITDA
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