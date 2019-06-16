Крупнейшие российские компании по объему дивидендных выплат за 2018 год

|Название
|Объем выплат (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Дивидендная политика
|«Газпром»
|393,2
|106,6
|17,5-35% чистой прибыли по РСБУ
|Сбербанк
|361,4
|33,3
|до 50% от ЧП по МСФО
|«Роснефть»
|274,6
|147,2
|50% чистой прибыли по МСФО
|«Норильский никель»
|248,2
|88,5
|>= 30% EBITDA
|«Татнефть»
|197,5
|112,6
|До 50% от ЧП по МСФО или РСБУ
|ЛУКОЙЛ
|187,5
|2,5
|25% чистой прибыли по МСФО
|«Газпром нефть»
|142,2
|99,9
|15% чистой прибыли по МСФО или 25% по РСБУ
|НЛМК
|136,7
|62,5
|В границах 30% ЧП и 30% свободного денежного потока по МСФО
|«Северсталь»
|134,6
|46,0
|>= 50% свободного денежного потока
|«Сургутнефтегаз»
|81,9
|141,9
|10% МСФО (по привилегированным акциям)
|НОВАТЭК
|79,1
|74,3
|30% чистой прибыли по МСФО
|АЛРОСА
|73,9
|91,5
|>= 50% от ЧП по МСФО
|ММК
|66,0
|112,0
|>= 30% свободного свободного денежного потока
|МТС
|45,1
|-33,2
|>= 20 руб. на одну акцию
|«Полюс»
|36,5
|9,8
|>= 30% EBITDA