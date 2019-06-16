Полиция Дагестана завела дело по поставкам контрафактного масла в школы и детсады

Правоохранительные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму более 70 млн руб. при поставках контрафактного масла в школы и детские сады. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, должностные лица с 2016 по 2018 годы заключали госконтракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений по цене свыше 300 руб. за килограмм. Фактическая цена продукта, по версии следователей, составляет 90 руб. за килограмм.

«Под видом сливочного масла осуществлялись поставки фальсифицированного продукта с наличием растительных жиров (пальмового масла), вредного для организма и значительно более дешевого по стоимости»,— говорится в сообщении регионального МВД.

В отношении руководителя муниципального учреждения Махачкалы, отвечающего за поставки продуктов в образовательные учреждения, и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В их домах и торгово-производственных помещениях проведены обыски. Источники ТАСС сообщили, что в преступлении подозревается в том числе директор компании «Махачкалапродукт».