16 июня, воскресенье
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Товарооборот между УрФО и Китаем достиг $5,5 млрд

Товарооборот между регионами Уральского федерального округа (УрФО) и провинциями Китайской Народной Республики вырос до $5,5 млрд, пишет ТАСС. Крупнейшим проектом с участием КНР является Ямал-СПГ (ЯНАО).

По словам заместителя полпреда президента в УрФО Виктора Дубенецкого, Китай стал крупнейшим партнером в регионе. «В 2018 году 15% торгово-промышленного оборота УрФО приходится на КНР». Сейчас между УрФО и Китаем действуют 17 межрегиональных соглашений. При этом с 1991 года их было заключено 26.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Профиль пользователя