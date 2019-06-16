Товарооборот между УрФО и Китаем достиг $5,5 млрд

Товарооборот между регионами Уральского федерального округа (УрФО) и провинциями Китайской Народной Республики вырос до $5,5 млрд, пишет ТАСС. Крупнейшим проектом с участием КНР является Ямал-СПГ (ЯНАО).

По словам заместителя полпреда президента в УрФО Виктора Дубенецкого, Китай стал крупнейшим партнером в регионе. «В 2018 году 15% торгово-промышленного оборота УрФО приходится на КНР». Сейчас между УрФО и Китаем действуют 17 межрегиональных соглашений. При этом с 1991 года их было заключено 26.