В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета

В Новой Зеландии рядом с Мастертоном столкнулись два легкомоторных самолета и загорелись. Инцидент произошел, когда они заходили на посадку на аэродром Худ. По данным полиции, на которые ссылается New Zealand Herald, погибли два человека. Издание пишет, что это были пилоты.

«Мы не связываем произошедшее с погодой»,— заявил представитель аэроклуба. Погодные условия в Мастертоне были нормальными.

По предварительным данным, с одного из самолетов перед инцидентом совершили прыжок скайдайверы. Причины произошедшего ЧП расследуются.