16 июня, воскресенье
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Главные анонсы 17–23 июня

Важнейшие события предстоящей недели

17 июня, понедельник


Мещанский суд Москвы проведет заседание по делу «Седьмой студии», одним из обвиняемых по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников.

Во французском Ле Бурже начнется традиционная авиакосмическая выставка. Россия планирует принять в ней участие, но военную технику представлять не будет.

Конгресс США проведет публичные слушания по введению тарифов на импортируемые из Китая товары на сумму $300 млрд в год.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. На следующий день в Берлине запланированы переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

18 июня, вторник


Госдума рассмотрит проект закона о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Индии пройдет выездная сессия Восточного экономического форума. Ее проведет зампред правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

19 июня, среда


В Москве откроется форум социальных инноваций регионов, который, как ожидается, посетят около 30 тыс. человек. Форум продлится до 21 июня.

В Дании энергетическое агентство страны проведет слушания по третьей заявке оператора газопровода «Северный поток-2» на строительство газопровода в датской исключительной экономической зоне.

В Нидерландах пройдет пресс-конференция Совместной следственной группы, занимающейся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

20 июня, четверг


В эфире федеральных телеканалов и радиостанций выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

В Брюсселе откроется саммит Евросоюза. Как ожидается, на нем будет принято решение о продлении экономических санкций против России.

В Москве пройдут выпускные вечера в школах.

21 июня, пятница


В Минске начнется визит премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он посетит соревнования Европейских игр среди атлетов, а также проведет встречи, посвященные программе действий по интеграции в Союзном государстве.

22 июня, суббота


В Москве в музее-заповеднике «Коломенское» начнется двухдневный музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz».

В Минске откроется чемпионат Европы по дзюдо.

23 июня, воскресенье


В Санкт-Петербурге состоится традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса».

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