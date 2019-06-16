В дорожной аварии под Воронежем погибли восемь человек

Из девяти участников дорожно-транспортного происшествия, произошедшего поздним вечером 15 июня в Хохольском районе Воронежской области, восемь погибли. Как сообщили в ГУ МВД по региону, примерно в 20.26 на 59-м километре автодороги Воронеж-Луганск (участок – Хохол-Острогожск) произошло лобовое столкновение легкового Ford Focus с пассажирским микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате восемь человек погибли и пострадала десятилетняя девочка. По предварительным данным, водитель «Форда», который двигался в направлении Воронежа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, отметили в ГУ МВД. Как уточнили в областном управлении МЧС, на месте аварии работали четверо спасателей и одна спецмашина.

Андрей Цветков