«Аэрофлот» потратит около 9,4 млн рублей на контракт по техобслуживанию Airbus и Boeing

ПАО «Аэрофлот» заплатит порядка 9,4 млн руб. за 15-летний контракт по техническому обслуживанию среднемагистральных самолетов Airbus 320/321 и Boeing 737, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно документации, исполнителю будет необходимо выполнять плановые проверки судов, обслуживать салоны, включая химическую чистку мягкостей, и ремонта конструкции. Кроме того, работы включают в себя замену двигателя, вспомогательной силовой установки, реверса тяги, шасси. Срок действия договора — до 2034 года.

«В любом случае "Аэрофлот" имеет право не утверждать любой объем на грядущий год в случае, если качество фактически оказанных услуг в течение предыдущего года не приемлемо ПАО “Аэрофлот” на разумных основаниях»,— говорится в материалах к закупке.