Свердловская компания будет поставлять торф в Китай

Компания «Экопром» (Свердловская область) подписала соглашение с китайскими партнерами о поставках торфа в КНР. Пока речь идет о двух поставках до 150 тыс. т, сообщает ТАСС.

Как рассказал заместитель полпреда в УрФО Виктор Дубенецкий на VI Российско-китайском Экспо в Харбине, проходящим под девизом «Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее», КНР сейчас нуждается в торфе, так как там «в основном почвы выработаны, требуется их восстанавливать».

Кроме того, на Экспо обсуждались возможности для экспорта медицинских услуг из регионов УрФО, обмена студентами, сотрудничества в научной сфере, поставках продукции лесопереработки, мяса и рыбы.