Бывший глава краевого Минздрава покидает пост в Московской области

Экс-глава Минздрава края Дмитрий Матвеев покинул пост руководителя министерства здравоохранения Московской области. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, экс-чиновник написал заявление по собственному желанию. Отметим, что на сайте столичного Минздрава отсутствует какая-либо информация о кадровых перестановках, а в профильном разделе господин Матвеев по-прежнему числиться министром. По одной из версий, причина ухода – господин Матвеев ушел из-за невозможности провести реформы в ведомстве. Связаться с господином Матвеевым не удалось.

Из Минздрава Пермского края господин Матвеев уволился в конце сентября 2018 года. В Прикамье он работал с лета 2017 года. Еще ранее он занимал пост социального вице-премьера Кировской области. В Прикамье господин Матвеев сначала был назначен на пост первого замминистра здравоохранения. В сентябре, после губернаторских выборов, чиновник сменил на посту регионального министра здравоохранения Вадима Плотникова.