Список КПРФ на выборы в Госсовет Татарстана возглавил Хафиз Миргалимов

Конференциия татарстанского отделения КПРФ утвердила кандидатов на выборы в Госсовет республики. Партийный список возглавил глава республиканского комитета партии и лидер фракции коммунистов в Госсовете Хафиз Миргалимов. Об этом «Ъ-Казань» сообщили участники конференции.

На втором месте в списке оказался депутат Госсовета Артем Прокофьев. Замкнул первую тройку еще один действующий парламентарий Александр Комисаров.

Потенциально «проходные» позиции в списке получили бизнесмены Николай Атласов и Фадбир Сафин. Господин Атласов, получивший четвертую строчку, в настоящий момент является депутатом горсовета Набережных Челнов. Господин Сафин, занявший пятую позицию, — депутатом думы Казани. На шестой строчке списка оказался первый секретарь Елабужского райкома КПРФ, член ЦК партии Мансур Гарифуллин. В то же время глава фракции КПРФ в казанской думе Алексей Серов получил лишь десятое место в списке.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 планируется избирать по партийным спискам, еще 50 — в одномандатных округах.

На выборах в Госсовет в 2014 году КПРФ смогла получить лишь 5,55% и провести в парламент троих депутатов. Партия также проиграла во всех одномандатных округах.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”