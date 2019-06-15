В Салехарде не будет летней уличной торговли и аттракционов

В Салехарде в 2019 году не будет уличных кафе и развлекательных аттракционов, объявила администрация города. В группе «Подслушано в Салехарде» один из местных жителей задал вопрос, почему на улицах города нет летних кафе.

В мэрии сообщили, что, несмотря на то, что город выделяет субъектам малого и среднего предпринимательства необходимые площади, в этом году предприниматели не прислали ни одного обращения о размещении объектов торговли. Связано это с регулярно выносимыми представлениями «о нарушениях установленных норм предпринимателями», из-за чего в прошлые годы с ними расторгались договоры. Дополнительный комментарий в администрации Салехарда получить не удалось. Там не отвечали на звонки.