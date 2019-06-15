Роспотребнадзор напомнил пассажирам их права при задержке рейсов

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации гражданам о том, что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса. Все нижеперечисленные услуги предоставляются пассажирам бесплатно:

За задержку отправления или опоздание самолета в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в случае, если не докажет, что сбой произошел по независящим от него причинам.

В случае задержки или отмены рейса по вине перевозчика или вследствие неблагоприятных погодных условий пассажиру должны выдать прохладительные напитки (задержка на два часа и более), горячее питание (на четыре часа и далее каждые шесть часов), а также при необходимости разместить в гостинице (более восьми часов ожидания рейса).

Сервис AirHelp прогнозировал на 2019 год задержку или отмену более 12 млн авиарейсов по всему миру, то есть около 33 тыс. рейсов в день. В России в этом году может быть задержано или отменено около 75 тыс. рейсов, с проблемами столкнутся почти 10 млн человек.

Подробнее о возможных причинах задержек авиарейсов читайте в материале “Ъ” «В 2019 году самолеты будут опаздывать чаще».