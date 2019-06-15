Россия и Китай разработали новую инициативу по Корейскому полуострову

Глава МИД России Сергей Лавров 17 июня проведет встречу с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва. Они планируют обсудить, в частности, новую совместную инициативу РФ и Китая по урегулированию на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба российского МИДа.

Новая инициатива была разработана двумя странами на основе «дорожной карты» 2017 года. Согласованный РФ и Китаем «план действий» по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова «в предварительном порядке уже был положительно оценен другими партнерами», добавили в МИД. Детали плана ведомство не приводит.

В мае Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ваном И. По итогам встречи стороны объявили, что Китай не планирует присоединяться к двусторонним переговорам США и России по ядерному разоружению Корейского полуострова.

О роли Китая в корейском урегулировании — в публикации “Ъ” «Корейское урегулирование зачастило в Китай».