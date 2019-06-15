Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима

Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита СВМДА в Душанбе.

Участники саммита подтвердили приверженность праву палестинцев на создание независимого суверенного государства в границах, определенных 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме. «Мы твердо поддерживаем историческую роль Иорданского Хашимитского Королевства, как хранителя святых мест в священном городе Иерусалиме»,— говорится в декларации (цитата по «Интерфаксу»).

Помимо этого участники СВМДА выразили обеспокоенность финансовой ситуацией в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). «Мы призываем все страны увеличить финансовые взносы и искать новые пути и средства для наращивания практического сотрудничества с БАПОР в соответствии с его мандатом»,— отмечается в документе.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. В начале 2018 года президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем. Госдеп объявил, что США перечислят БАПОР только $60 млн, что составляет менее 20% их ежегодных взносов. В августе Вашингтон решил и вовсе прекратить любую помощь БАПОР, что поставило под угрозу существование агентства.

Как России поддержала БАПОР, читайте в интервью “Ъ” с генеральным комиссаром агентства Пьером Кренбюлем.