Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

Самолет, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Краснодаре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службах аэропорта «Пашковский». По информации агентства, не сумев приземлиться с первой попытки, лайнер задел хвостом взлетно-посадочную полосу. на борту находились 171 человек, никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что речь идет о Boeing 737-800 авиакомпании S7. Инцидент произошел около двух часов ночи.

Южное следственного управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося, сообщили агентству в пресс-службе ведомства.