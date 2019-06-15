Доходы дочери Трампа и ее мужа в 2018 году превысили $28 млн

Белый дом США обнародовал доходы Иванки Трамп, дочери президента Дональда Трампа, за 2018 год. В общей сложности она вместе с мужем Джаредом Кушнером, занимающим пост помощника главы государства, заработали от $28 млн до $135 млн, сообщает портал Axios.

В частности, доля (7,5%) госпожи Трамп в отеле Trump International в Вашингтоне принесла ей $4 млн дохода. Кроме того, от $1 млн до $5 млн она получила от траста, который включает ее линию брендовой одежды и ювелирных изделий, пишет Forbes. Семейные трасты господина Кушнера, владеющие долями в проектах в области недвижимости, принесли ему от $12 млн до $74 млн.

Официально Иванка Трамп работает в Белом доме, занимая неоплачиваемую должность одного из советников президента. По состоянию на конец 2017 года общая стоимость активов госпожи Трамп и ее мужа достигала от $229 млн до $786 млн. В июле 2018 года стало известно, что Иванка Трампа закрывает свою фирму украшений и аксессуаров. Причины закрытия не сообщались.