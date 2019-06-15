СМИ: власти Гонконга отложат принятие закона об экстрадиции

Правительство Гонконга сегодня, 15 июня, в полдень намерено объявить о приостановке рассмотрения закона об экстрадиции в Китай, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. Аналогичную информацию приводят собеседники радио RTHK.

По словам источников газеты, решение отложить принятие закона приняли по итогам совещания пекинских властей, прошедшего в Шэньчжэне (китайский город на границе с Гонконгом). Чиновники обсуждали все «за» и «против» приостановки рассмотрения законопроекта.

Закон об экстрадиции с КНР позволил бы выдавать Пекину жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. Парламент Гонконга планировал рассмотреть закон в июне, но отложил рассмотрение из-за начавшихся в стране многотысячных протестов.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Гонконге депутатов остановили арматурой».