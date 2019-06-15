Имущество завода по ремонту артиллерии оценили в 150 млн руб.

В рамках процедуры банкротства АО «39 Арсенал» проведена оценка имущества предприятия. Как следует из отчета, округленная рыночная стоимость объекта составляет 151,353 млн руб. Из них 148,125 млн руб. – стоимость недвижимого имущества по улице Чернышевского,41 в Перми. Еще в 3,228 млн руб. оценено нежилое помещение по ул. Героев Хасана, 11а. Оценка проведена в отношении зданий нескольких цехов, кузницы, а также здание управления, склада ангара, трансформаторной подстанции и ряда других объектов.

АО «39 арсенал» занималось ремонтом, модернизацией, сервисным обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем крупного калибра и наземного оборудования противотанковых ракетных комплексов. 99,9% акций предприятия принадлежат структуре Минобороны АО«Ремвооружение». Финансовые показатели не разглашаются. В 2014 году, когда АО последний раз раскрыло отчетность, чистый убыток его составил 49 млн руб.

Стоит отметить, что в феврале 2019 года Приволжский окружной военный суд смягчил приговор бывшему гендиректора АО «39 Арсенал» Игорю Лейченкову. В ноябре прошлого года он был приговорен к семи годам общего режима и штрафу 800 тыс. руб. за хищение имущества предприятия. Как установило следствие, вместе с главбухом Любовью Еварестовой, замгендиректора по коммерции Олегом Собакиным и замначальника отдела Ольгой Зенкевич они нанесли ущерб в размере 59 млн руб. Злоумышленники разработали и реализовали ряд схем, в рамках которых ООО «Компания «Антек» и ООО «Торговый дом «РИФ» получили от АО денежные средства. ОАО «39 арсенал» получило от воинской части, подлежавшей расформированию, 1 428 пиропатронов, которые на учет не были поставлены, а документы, свидетельствующие об их поступлении, уничтожены. В результате сотрудниками ОАО «39 арсенал» присвоено имущество на сумму свыше 9 млн руб.