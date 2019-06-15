«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии

«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию. Все произведенные двигатели будут отгружаться на экспорт в Японию для Mazda Motor Corporation. Как рассказал председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Вадим Швецов, производство двигателей Mazda стало первым высокотехнологичным проектом на Дальнем Востоке, «полностью интегрированным в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна». Первые тестовые партии двигателей прошли проверки в Японии.

На территории опережающего развития «Надеждинская» во Владивостоке расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Мощность завода рассчитана на 50 тыс. двигателей в год.

Завод по выпуску двигателей был открыт в сентябре 2018 года. В торжественной церемонии запуска принимали участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Отметим, СП Mazda с «Соллерсом» с 2020 года потеряет субсидию в 500 млн руб. на транспортировку автомобилей с Дальнего Востока. Решение было принято на уровне вице-премьера Дмитрия Козака в рамках реформы господдержки промышленности.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Мазда Соллерс" поедет на свои».