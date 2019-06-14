Навигаторы спутали маршруты

Масштабный сбой геолокации произошел в Москве. Из-за него многие неожиданно обнаружили себя в Шереметьево. Трудности с определением местоположения начались около 14 часов дня и длились примерно до 17 часов. Первыми о проблемах сообщили пользователи соцсетей. Тех, кто находится в центре Москвы, навигатор определял в 25 км от фактического пребывания — рядом с аэропортом Шереметьево.

Сбои наблюдались не только в центре города, но и в районах Крылатское, Октябрьское поле и даже в Твери. Неверные данные предоставляли «Яндекс.Навигатор», Google Maps и приложение 2ГИС. Неудобства из-за этой ситуации почувствовали и водители, и пешеходы.

«Начиная от “трешки”, до центра, — везде сбой геолокации. Это из-за погоды, или Владимир Владимирович в Кремле — так часто бывает. Я выехал за пределы Третьего транспортного кольца, все работает. А так просто не показывает, куда ехать — прыгает с улицы на улицу». «Где-то около 14 часов дня я была в районе проспекта Мира, был сильный дождь, мне надо было найти дорогу до метро. Но, собственно, геолокация карты показывала, что я нахожусь в аэропорту Шереметьево. В общем, критичного ничего не произошло, но приятного мало. Она не работала на протяжении примерно десяти минут, пришлось самостоятельно искать дорогу. Естественно, это как-то увеличило мой путь до метро».

Люди, которые обнаружили себя на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево, начали оставлять комментарии в онлайн-картах. Одни шутили: «Уступите дорогу, я взлетаю!» Другие удивлялись: «Я вообще-то у станции метро Маяковская, что происходит?» Тем временем сбой создал серьезные проблемы для служб такси. Агрегаторы не смогли оперативно предоставить комментарии. Но водители жаловались, что в течение нескольких часов заказы были недоступны, сообщил «Ъ FM» заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков: «Искажаются все параметры, не только определение места человека, это и неверные данные о перемещениях. Человек приехал не по адресу, неправильно посчитали, обманули водителя, обманули пассажира. Народ уже начинает паниковать».

Немало проблем из-за сбоя в геолокации возникло у пользователей каршеринга. Клиенты не могли завершить заказы, потому что находились не там, где определяет их система. В компанию BelkaCar обратились с жалобами несколько человек, рассказала сооснователь сервиса Екатерина Макарова: «Если вам позвонили параллельно 100 человек, у вас колл-центр “лежит”. Приложение будет вам говорить, что вы проехали тысячу километров, перепробег считать и снимать с карты. Мы потом анализируем реальные треки до того, как его отбросило, и, соответственно, перерассчитываем. Обычно мы за ночь после таких огромных сбоев это разрешаем».

Из-за проблем с навигаторами клиенты сервисов доставки еды могли ждать свой заказ дольше обычного, сообщил операционный директор Delivery Club Артур Чистяков: «Курьерам сложнее было добраться до адреса, на который выпал заказ. Но они опытные, чаще всего работают в одном месте, локально, и свою зону знают. Проблема была в другом: у нас автоматизированы процессы, и назначение курьера происходит исходя из его геолокации. Так как она работала некорректно, мы видели наших курьеров, находящихся в Шереметьево. Приходилось их назначать на заказы вручную.

Также учитывая погоду, я думаю, что время доставки в связи со сбоем в работе навигации было выше стандартного».

Сбои в геолокации связаны с проблемами GPS. В компаниях «Яндекс» и 2ГИС сообщили «Ъ FM», что их сервисы получали уже ошибочные координаты от мобильных устройств.

Анна Пестерева, Александр Рассохин