Naval Group и Fincantieri создали СП по строительству военных судов

Французская Naval Group и итальянская Fincantieri объявили о подписании соглашения о создании СП, в котором каждой из компаний будет принадлежать 50%. Создание СП поддержали советы директоров обеих компаний, соглашение подписали генеральные директора Naval Group и Fincantieri в ходе церемонии на борту фрегата Federico Martinengo на базе ВМС Италии в Специи.

Участники СП планируют в ближайшие десять лет получить заказы на строительство 10–15 боевых кораблей на общую сумму до €5 млрд. Штаб-квартира СП разместится в Генуе, инжиниринговый центр — на юге Франции.

Алена Миклашевская