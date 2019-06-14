Член «Единой России» Николай Рыбушкин выдвинулся в Госсовет Татарстана самовыдвиженцем

Член «Единой России», действующий депутат Госсовета Николай Рыбушкин выдвинулся на выборы в парламент Татарстана в качестве самовыдвиженца. Информация об этом опубликована в государственной автоматизированной системе «Выборы». Господин Рыбушкин стал кандидатом по Айдаровскому избирательному округу. Для регистрации ему необходимо будет собрать 1,8 тыс. подписей избирателей.

В 2014 году Николай Рыбушкину выдвигался в том же округе от «Единой России». Он победил с результатом 75,2%.

В этом господин Рыбушкин не стал участвовать в праймериз «Единой России». В партийном предварительном голосовании в Айдаровском округе победил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Однако, вероятнее всего, чиновник не станет участвовать в выборах.

Добавим, что Николай Рыбушкин является депутатом Госсовета на непостоянной основе. По основному месту работу он доцент кафедры уголовного права в Казанском федеральном университете. В этом году господину Рыбушкину исполнится 65 лет.

Выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 планируется избирать по партийным спискам, еще 50 — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”