Сочинское побережье накрыл «Шторм»

На «Кинотавре» впервые показали сериал. Речь идет о новой работе режиссера Бориса Хлебникова. История о противостоянии двух полицейских получила название «Шторм». На кинофестивале представили только первый эпизод — критики его приняли тепло. Тем временем на «Кинотавре» показали больше половины конкурсных фильмов. Кто считается фаворитом кинофестиваля? Разбирались Владимир Расулов и Елена Иванова.

Премьеру Бориса Хлебникова на «Кинотавре» ждали с особым нетерпением. Несколько лет назад режиссер выиграл главный приз фестиваля с пронзительной драмой «Аритмия». Критики тогда писали, что фильм честно и ярко показывает современную Россию. На этот раз Хлебников рассказывает о самой темной ее стороне. Начало похоже на трагедию в кемеровской «Зимней вишне». Местный бизнесмен строит для детей дворец искусств, но во время церемонии открытия крыша здания рушится. Несмотря на жертвы, герой выходит сухим из воды. Дело берут на себя два следователя, но быстро понимают, что вести его будет непросто.

В сериале покажут и личные драмы следователей, так что в очередную сагу о буднях полицейских он не превратится, уверены критики. Главные роли в «Шторме» сыграли Александр Робак и Анна Михалкова. Кстати, по телевидению сериал не покажут, так как его создавали сразу для интернет-платформ.

На этом «Кинотавре» прослеживается очень сильный тренд на условно мужское кино, это видно и по основному конкурсу, подчеркивает обозреватель «Ъ» Юлия Шагельман: «На себя обратил внимание фильм Александра Лунгина — сын режиссера Павла Лунгина — “Большая поэзия” о двух парнях-инкассаторах, которые служили в Луганске, а теперь как-то пытаются приспособиться к мирной жизни. В пару к нему можно поставить фильм “Бык” Бориса Акопова, тоже дебютанта. Он практически о том же самом, только его действие происходит в 90-е. Картина рассказывает о подмосковных ребятах, потерянном поколении, которые занимаются мелким криминалом».

Другая не менее яркая линия этого «Кинотавра» — картины о женщинах и семье. Например, критиков поразила «Верность» Нигины Сайфуллаевой. Это смелая лента об изменах. Кроме того, многие отметили романтическую комедию «Давай разведемся» от режиссера клипов «Ленинграда» Анны Пармас. Но пока фаворит критиков — драма «Керосин» о пожилой женщине, которая мучается от воспоминаний о муже-насильнике, продолжает Юлия Шагельман: «Это своего рода магический реализм, в этом фильме есть элементы фантастики — героиня видит что-то в снах, потом это происходит в реальной жизни — и в то же время есть такая совершенно настоящая, подлинная правда нашей жизни со всеми ее не самыми радостными приметами, умирающими, никому не нужными стариками и погибающей деревней».

До конца сочинского смотра остаются считанные дни, а победитель «Кинотавра» скажет даже не столько о тенденциях в кино, сколько о современном российском обществе. Церемония закрытия редко обходится без политических тем, так что, какой бы выбор ни сделало жюри, в будущем именно по этому фильму будут судить о 2019 годе.

На закрытии фестиваля «Кинотавр», который закончится 16 июня, покажут фильм «Француз» Андрея Смирнова. Картина рассказывает о студенте из Франции, который приезжает в Москву учиться, но стажировка превращается в поиски отца — белого офицера, арестованного в конце 30-х годов.