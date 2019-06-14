Депутаты почти наполовину подняли тарифы на воду в Белгороде

На заседании 14 июня депутаты горсовета Белгорода отвердили повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение в областном центре на 42%. Из 28 присутствовавших депутатов (всего их в горсовете 33) 21 был за повышение тарифов, семь — против, ни один не воздержался. Мэр Белгорода Юрий Галдун признал, что «мера непопулярная» и сказал, что «нужно экономить воду», чтобы не почувствовать роста цен.

Стоимость 1 кубометра как по услуге водоснабжения, так и водоотведения, по решению парламентариев, которые поддержали соответствующее предложение мэрии, увеличилась на 8 руб., до 25 руб. Измененные тарифы начнут действовать с 1 июля.

Против изменения тарифов выступил депутат от КПРФ Игорь Цевменко. «Воронеж, Курск, Москва, Санкт-Петербург. Там цены на тариф ниже, хотя уровень жизни выше. Чем вызвано столь резкое подорожание? Я не увидел экономического обоснования»,— заявил он. Гендиректор белгородского водоканала Сергей Тараканов ответил: «Есть цены где-то выше, где-то ниже. Это зависит от сетей, от населенности. Наши тарифы складываются из наших затрат. Не знаю, как в других регионах, но у нас экономически обоснованный тариф должен быть 25 руб.». «Если не увеличим тариф, произойдет обветшание сетей, все больше аварий. В конце концов, все рухнет и придется строить новое»,— добавил господин Тараканов.

Господин Галдун заявил, что «если объективно посмотреть, качество систем водоснабжения, кроме Москвы, в ЦФО неудовлетворительное». В негативный пример он привел Воронеж и Курскую область. По подсчетам депутатов, после изменения тарифов семья из четырех человек будет платить за холодную воду на 212 руб. больше, а с учетом водоотведения сумма вырастет в целом на 353 руб. «Не согласен с расчетами. Это если совсем не экономить, чистить зубы с открытой водой, тогда уходят три кубометра на человека в месяц. Никто не скрывает, что это непопулярная мера, но увеличение будет, надо экономить (воду.— “Ъ-Черноземье”)»,— сказал мэр Белгорода.

Мария Литвинова, Сергей Калашников