В Самарской области в 2019 году засеяно более 2 млн га земли

Посевная площадь агрокультур в Самарской области в текущем году составила более 2,1 млн га. Об этом сообщает региональное правительство.

«В частности, в текущем году зерновыми занята площадь в 1,1 млн га. На формирование структуры посевных площадей повлияла реализация федерального проекта “Экспорт продукции АПК”, так как весомыми позициями экспорта являются продукция масложировой отрасли и зерновые культуры»,– говорится в сообщении.

Наиболее активно зерновой клин был увеличен в хозяйствах Безенчукского района. На его территориях посевная площадь под зерновыми выросла на 6 тыс. га.

Кроме того, на 1 тыс. га и более выросли посевы зерновых в Сергиевском, Пестравском и Сызранском районах. Валовый объем зерна в регионе в текущем году должен составить 1,8 млн т.

Георгий Портнов