«Нужно же как-то удовлетворять запрос общества на перемены»

Минюст предложил изымать нелегальные доходы чиновников. Ведомство готовит соответствующий документ. Идею поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он обещал, что нижняя палата оперативно рассмотрит законопроект. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что власть пытается выбить у оппозиции ее основные козыри.

Минюст готовит новый антикоррупционный кейс. Министерство предлагает лишать чиновников не только незаконного имущества, но и снимать в пользу государства деньги с банковских счетов. Это произойдет в том случае, если гражданин не сможет подтвердить законность получения данных средств. В Минюсте отметили, что законопроект предусмотрен Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Судя по всему, документ будет оперативно принят. Его лично поддержал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Спикер похвалил коллег из исполнительной власти, заявив, что нововведение позволит эффективней бороться с коррупцией.

Надо сказать, что ничего особенно революционного здесь нет. Сейчас Генпрокуратура имеет право отбирать у коррупционеров и обращать в доход государства объекты недвижимости, автомобили и ценные бумаги. Теперь добавляются еще и банковские счета. Сложно себе представить, чтобы среднестатистический российский коррупционер держал свои незаконные доходы на счетах в Сбербанке. Мы знаем статистику разводов по нашей властной вертикали. Или интересные истории бывшей или действующей тещи, которая копила всю жизнь на скромный пентхаус в Майами или Лондоне — их банковские счета недоступны для карающего ока российской фемиды.

Кстати говоря, от подобных мер рискуют пострадать рядовые граждане. Мы знаем, что банки вдруг стали спрашивать: а зачем вы деньги со счетов снимаете, а где вы их взяли? На что они вам вообще? «Почему я должен отвечать?, — спрашивает взволнованный клиент. «Как же, — отвечает операционист, — страна борется с коррупцией, с отмыванием преступных доходов». Вопрос не праздный, потому что иногда не все можно подтвердить документально, например, перевод от родственников в качестве добровольной помощи.

Государство обратило внимание на то, что стало проигрывать оппозиции на антикоррупционном направлении. Вот и бескомпромиссный «Общественный народный фронт» куда-то опять пропал, снизил обороты. Поэтому надо как-то возвращать себе эту поляну. Тем более «Прямая линия» близится — вопросов о коррупции не избежать.

А ответы вроде того, что это все оппозиционеры придумали или что некоторые деятели пиарятся на коррупции, как-то начинают устаревать. Так что нужны дела.

Скорее всего, документ Минюста — это только начало. У Кремля есть в запасе свои козыри, благо в вертикали немало фигурантов, которыми легко можно пожертвовать. Желательно схватить кого-нибудь за руку, чтобы как-то выбить повестку из рук оппозиции не только к «Прямой линии», но и к региональным выборам в сентябре. Так что власть решила тоже бороться с коррупцией. Конечно, есть вопросы относительно эффективности такой борьбы. Злые языки скажут: «Это лишь пиар для галочки». Но как бы то ни было, в общем и целом все признаки каких-то подвижек налицо. Нужно же как-то реагировать на дело Ивана Голунова и удовлетворять запрос общества на перемены.