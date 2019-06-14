Группа ЧТПЗ готова построить в Свердловской области школу нового формата

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с председателем совета директоров ЧТПЗ Андреем Комаровым и представителем голландского архитектурного бюро «Ателье Про» госпожой Паскаль обсудил пилотный проект по созданию школы нового формата. Группа ЧТПЗ готова участвовать в нем на условиях государственно-частного партнерства, сообщил департамент информационной политики. По словам господина Комарова, согласно выбранной концепции, школа нового формата должна быть построена за городом – по принципу кампуса.

В департаменте напомнили, что губернатор в апреле посетил несколько образовательных центров Финляндии, чья система образования считается одной из передовых в мире. «То, что мы увидели, сильно отличается от традиционных российских школ и вузов. Много воздуха, много свободного пространства, крайне демократичная и открытая атмосфера», – писал Евгений Куйвашев в Instagram.

По его словам, в регионе будет создано пять экспериментальных проектов. «Мы должны двигаться в сторону выработки новых решений и внедрения новых практик Они должны быть разными. И, конечно, речь идет о создании новых образовательных пространств не только для школ, но и вузов. У нас есть амбициозная задача по строительству нового корпуса Уральского федерального университета»,— сказал Евгений Куйвашев.

Ранее группа ЧТПЗ совместно со свердловскими властями создала образовательный центр при Первоуральском новотрубном заводе. Его учащиеся получают знания в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и становятся рабочими высокой квалификации. Инвестиции в проект составили 900 млн руб.