15 июня, суббота
Войти в профиль
Казань. Волга - Урал

Коротко

Новости

все новости

«Предприятие электросетей» Набережных Челнов после требования прокуратуры погасило долг по зарплате

Прокуратура Набережных Челнов потребовала от «Предприятия электрических сетей» выплатить 1,9 млн руб. долга по зарплате своим сотрудникам. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, предприятие задерживает оплату за март и апрель текущего года.

По результатам проверки в адрес главы предприятия прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. Сейчас все долги по зарплате погашены.

Отмечается, что подобная ситуации в «Предприятии электросетей» повторяется за этот год второй раз. В январе и феврале работникам не оплатили трудовые дни на общую сумму 2,2 млн руб.

“Ъ-Казань”


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

тема

Партнерский проект

спецпроекты

Профиль пользователя