Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, как правильно следует выбирать бриллианты по различным характеристикам.

Нередко клиенты приходят в ювелирные компании с запросом: подобрать украшения с бесцветными бриллиантами под имеющееся. Например, серьги под кольцо. Как сделать так, чтобы камни подходили друг к другу идеально?

Конечно, нужно знать характеристики камня. Особенно важны цвет и чистота. Но два камня с одинаковым цветом и чистотой могут выглядеть по-разному. Надо учитывать характер и расположение включений, а в том, что касается цвета, важно, чтобы оттенок, если он имеется, был одинаковый. Камни цветом от H и ниже могут иметь желтоватый, коричневатый или сероватый оттенок.

Важно и то, какой у камня сертификат. Потому что разные лаборатории (и речь только о мировых авторитетах) могут поставить оценку, отличающуюся на одну-две ступени. Если вы решили подобрать два камня под серьги, то нужно помнить и о том, что вес и размер — не одно и то же. Два круглых камня в 1,5 карата могут отличаться в диаметре на 10%. Разница может, например, объясняться толщиной рундиста (то есть пояска) и высотой камня. И эта разница очень бросается в глаза.

И это только часть нюансов, поэтому без профессиональных знаний и опыта лучше не пытаться играть в «сам себе геммолог», а обратиться к профессионалам.