В Шахтах наркоторговца приговорили к 10 годам колонии

Шахтинский городской суд признал Теймураза Синджарадзе виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Наркоторговца приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Суд установил, что в мае 2018 Синджарадзе пытался продать в Шахтах мефедрон, расфасованный по полиэтиленовым пакетам. Общая масса наркотика составила 81 г. Сбыть мефедрон осужденному не удалось, так как его задержали правоохранители.

Дарья Голякова