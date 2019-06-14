Лжезастройщик в Краснодаре обманул 21 человека на 22 млн рублей

В Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

По информации прокуратуры Краснодарского края, с 2009 до 2012 годы мужчина под предлогом строительства жилого трехэтажного дома по улице Горького в краснодарском микрорайоне Пашковский заключал с покупателями несуществующих квартир договоры купли-продажи. При этом, как утверждает гособвинение, он заведомо знал об отсутствии у него финансовой и правовой возможности исполнить свои обязательства.

Тем не менее мужчина демонстрировал покупателям территорию, на которой якобы появится жилой дом, рекламировал объект в средствах массой информации, а даже создавал видимость проведения строительных работ.

В общей сложности от его действий пострадал 21 человек. Общей ущерб составил свыше 22 млн руб. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Василий Хитрых