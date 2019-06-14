В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации

Пользователи «Яндекс.Карт» и Apple Maps сообщили о массовом сбое в определении их местоположения. Локация пользователей, находящихся в центре Москвы, определялась геолокационными сервисами как аэропорт Шереметьево.

В «Яндексе» рассказал «РИА Новости», что неполадки, скорее всего, связаны со сбоями в GPS. «Такие сбои GPS происходят вообще во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию: от навигационных приложений до фитнес-браслетов»,— отметили в компании. Кроме того, «Яндекс» отметил, что «неверное геопозиционирование существует вне инфраструктуры интернет-сервисов», а геолокационные сервисы получают информацию о местонахождении с устройства и не декодируют сигнал от спутника напрямую.

То же самое в Apple Maps. Причем я вообще в здании, GPS не должен ловить, но ловит. pic.twitter.com/9N2k2ZFLg2 — Maxim Vafin (@Zukokun) 14 июня 2019 г.

Подобный инцидент происходит не впервые. В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS. Тогда их местоположение определялось в Гвинейском заливе Атлантического океана.