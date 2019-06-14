Возбуждено уголовное дело о хищении земельных участков под Воронежем

По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело о мошенническом хищении (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) двух земельных участков в Новоусманском районе Воронежской области, сообщили в ведомстве. По данным правоохранителей, в 2012 и 2014 годах два жителя Новой Усмани получили в администрации Усманского 1-го сельского поселения выписки из похозяйственных книг о наличии у них права пользования земельными участками площадью 1,1 тыс. и 962 кв. м соответственно. Общая стоимости земли составляет около 1 млн руб. При этом, отметили в прокуратуре, в книгах записи о наличии прав на участков отсутствуют. «Документов, подтверждающих факт обращения в администрацию за выписками, не имеется. В последующем один из участков продан за 500 тыс. руб.»,– рассказали в ведомстве.

О том, к чему привело еще одно крупное мошенничество в Новоусманском районе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Сила для воли».

Александр Прытков