Госдолг Кубани за прошлый месяц снизился на 2,4 млрд рублей

Объем государственного долга Краснодарского края в мае текущего года уменьшился на 2,4 млрд руб. Этого удалось достичь благодаря снижению с начала года объема обязательств по государственной гарантии региона на 3,7 млрд руб., сообщает пресс-служба краевой администрации.

В целом госдолг Кубани стал меньше на 24,2 млрд руб. и на данный момент равен 115,9 млрд руб. Половина указанной суммы приходится на бюджетные кредиты с минимальной процентной ставкой 0,1% годовых. При этом кредиты банков на сумму 21,6 млрд руб. были погашены досрочно в течение этого года, что позволило в полном объеме выполнить годовой план погашения коммерческих кредитов.

По словам заместителя губернатора Кубани Игоря Галася, перед правительством региона стоит задача до конца года снизить общий объем госдолга не менее чем на 3,8 млрд руб.

Марат Бабаев