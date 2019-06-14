Губернатор примет противников новой концепции размещения киосков в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник встретится с противниками новой концепции по размещению нестационарных объектов торговли, разработанную мэрией Екатеринбурга. Об этом сегодня на встрече с предпринимателями сообщил представитель рабочей группы по нестационарным торговым объектам Андрей Бузилов со ссылкой на свердловского омбудсмена Елену Артюх.

Предприниматели выступают за то, чтобы мэрия Екатеринбурга пересмотрела планы по демонтажу большинства киосков, а также вернулась к заключению договоров по действующим объектам на семь лет. По мнению предпринимателей, концепция негативно скажется на положении малого бизнеса в городе.

Напомним, в апреле комитет товарного рынка администрации Екатеринбурга представил проект новой концепции по развитию системы нестационарной торговли. Планируется, что с действующими объектами договор будет заключен без проведения аукциона на один год, после этого все места станут предметами аукциона. В 10 районах – Центральном, Спортивном, Верх-Исетском и других размещение торговых точек будет исключено из-за превышения в разы минимального норматива обеспеченности объектами нестационарной торговли. В других 20 районах Екатеринбурга, где наблюдается дефицит таких торговых точек, будут размещены новые объекты. Планируется, что за полтора года из 2,3 тыс. киосков и торговых павильонов останется только 835 точек. Им будет разрешено продавать ритуальные принадлежности, печатную продукцию, мороженое, питьевую воду, а также предоставлять автосервисные услуги.

Дарья Соколова