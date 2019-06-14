Купи-продай с выгодой

После относительной стабильности цен, которая наблюдалась в последние два года, стоимость квартир снова начала расти. Эти наблюдения подтверждает и рейтинг, составленный Domofond.ru в конце прошлого года, согласно которому Уфа оказалась на шестом месте среди российских городов по динамике роста цен на недвижимость.

Это значит, что покупка квадратных метров на первичном рынке недвижимости снова становится выгодной инвестицией. Обратите внимание, что это относится именно к первичному жилью в стадии строительства. На фоне его резкого удорожания после сдачи объекта «вторичка» либо остается такой же в цене, либо дешевеет (в зависимости от года постройки и конструктивного решения дома). Так, согласно прогнозам, на некоторых объектах цена за квадратный метр за время строительства (в среднем – два года) может вырасти на 20%, что значительно превышает уровень инфляции и может принести выгоды больше, чем вклад в банке с учетом процентной ставки порядка 6-7%.

Относительно мая прошлого года, согласно данным ЦИАН, заметнее всего подорожали квартиры в Казани – на 20%, до 80,4 тыс.руб. за 1 кв.м. В Уфе рост составил 17%.

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3989484

На что стоит обратить внимание, инвестируя в недвижимость? В первую очередь, надо изучить репутацию застройщика – нет ли у него объектов с задержками по срокам сдачи. При этом важно не только то, насколько компания укладывается в сроки, но и то, насколько быстро она строит. Чем быстрее строится дом, тем выгоднее покупка площади в нем. Во-вторых, оценить ликвидность выбранной квартиры. Купить сегодня – одно дело, но насколько легко ее можно будет продать через пару лет – вопрос другой. Выбранный комплекс должен отвечать базовым потребностям покупателей по качеству конструкций, наличию необходимой инфраструктуры, мест для парковок, местоположению и так далее. Хорошо, если застройщик заложит в проект некие «бонусы», которые смогут привлечь будущего покупателя. Это может быть чистовая отделка или красивый вид из окна.

Один из самых привлекательных объектов в Уфе с точки зрения инвестиций – это Новый умный дом на Злобина от застройщика ИСК «Стройфедерация». Предыдущий объект, сданный этой организацией (ЖК «Умный дом на Бакалинской») - один из самых востребованных жилых комплексов на рынке продажи и аренды жилья. Цена за квадратный метр сегодня здесь достигает 100 тысяч рублей за квадратный метр и выше. Главное, что выделяет новый жилой комплекс на фоне других строящихся объектов – это дизайнерская чистовая отделка всех квартир и многоуровневый паркинг для жителей.

- «Умный дом» строится по принципу «все включено» - здесь и чистовая отделка, и паркинг, и кондиционер с теплыми полами, и витражные окна с видом на лес, - рассказывает начальник отдела продаж ИСК «СтройФедерация» Эдуард Зубаиров. – Это значит, что жители после сдачи комплекса заедут сразу в готовый объект, где им не придется годами терпеть шум от постоянного ремонта и дышать строительной пылью. Столько качественных характеристик одновременно, как в Умном доме, нет ни у одного объекта в Уфе.

Еще один плюс этого ЖК – наличие восьмиэтажного паркинга, место на котором не нужно приобретать отдельно. Им могут пользоваться все жильцы без исключения. В контексте недавно принятых мер по борьбе с парковкой на тротуарах и газонах не исключено, что в ближайшее время наличие мест для парковки станет одним из главных критериев при подборе недвижимости.

- Сегодня квартиры в нашем строящемся доме продаются в среднем по 80 тысяч за квадратный метр. Судя по ценам в прошлом Умном доме на Бакалинской, который уже заселен, мы прогнозируем рост на 20 тысяч рублей за квадратный метр после сдачи объекта, - отметил начальник отдела маркетинга ИСК «Стройфедерация» Руслан Рахимов. – Что касается безопасности такого вложения, то у «Стройфедерации» нет ни одного просроченного объекта. Все свои объекты мы сдали с опережением заявленного срока, что говорит о нашей надежности. Более того, мы стараемся удерживать прочные позиции одного из самых быстрых застройщиков. При одновременном возведении четырех высоток Нового умного дома мы сохраняем темпы в 3-4 этажа в месяц. Таких показателей нам удалось достичь благодаря четко выстроенной логистике строительных процессов и неукоснительному соблюдению плана работ. Совокупность всех преимуществ позволяет сделать вывод, что спрос на квадратные метры в Новом умном доме будет высоким, а значит, покупка квартиры здесь может стать очень выгодным вложением для инвесторов.

Татьяна Балашова