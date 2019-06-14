В Краснодаре отремонтируют дорогу из поселка Индустриального в поселок Победитель

В понедельник, 17 июня, начнется ремонт улицы Евдокимовской между улицами Милютинской и Весенней. Протяженность автодороги, на которой пройдут ремонтные работы, – около 3,5 км. Она позволяет из двух поселков Индустриального и Победителя выезжать на магистраль, связывающую трассу М-4 «Дон» и улицу 1-го Мая, сообщили в мэрии Краснодара.

Подрядчиком на ремонте улицы Евдокимовской выступает компания «ДСК-19». Планируется, что работы будут вестись в несколько этапов. Первый предполагает частичное закрытие движения на участке от Милютинской до пересечения с дорогой, идущей вдоль водоотводного канала. Остальные четыре этапа предусматривают полное закрытие участков дороги по улице Евдокимовской для движения транспорта в границах работ.

Работы планируется завершить до конца октября.

Василий Хитрых