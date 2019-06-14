Жителям Полазны не удалось оспорить создание Добрянского городского округа

Пермский краевой суд отказал жителям Полазны в признании решения о реорганизации поселений Добрянского района в единый городской округ незаконным. Инициативная группа жителей Полазны считает, что решение было принято без учета интересов населения территории. Ранее противники объединение собрали 5573 подписей. Однако решение об объединении было поддержано думой Полазны, а также земским собранием Добрянского района и заксобранием Пермского края.

Согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», объединение поселений «осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих поселений и муниципального района». Публичные слушания носят рекомендательный характер.