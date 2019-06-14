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В Кваркенском районе Оренбуржья зафиксирована массовая гибель рыбы

Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище в Кваркенском районе Оренбургской области. Об этом в пятницу сообщили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, у береговой полосы водохранилища в границах «Уртазымского плеса» обнаружено около 40 тыс. особей погибшей рыбы. Об этом же сообщают и очевидцы в социальных сетях.

«Образцы погибшей рыбы отобраны и направлены в специализированную лабораторию на исследование на наличие либо отсутствие возбудителей инфекционных, инвазивных заболеваний рыб и микозов. Кроме того, на исследование отправлены отобранные пробы воды из водохранилища», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Причины происшествия устанавливаются контролирующими службами. Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Оренбургской области проводится административное расследование.

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