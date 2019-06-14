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«Доктор Сон» продолжит «Сияние»

Вышел первый трейлер мистического триллера Майка Флэнегана

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Экранизация романа Стивена Кинга «Доктор Сон» расскажет историю Дэна Торранса, самого юного участника событий в гостинице «Оверлук», показанных в «Сиянии».


В новой картине герой уже взрослый, но до сих пор страдает от психологических травм, перенесенных в детстве. По сюжету он встречает юную девушку Абру, наделенную сверхъестественным даром под названием «сияние», таким же, как и у него. Заручившись поддержкой друг друга, они бросают вызов страхам, пробудившимся призракам прошлого и главному антагонисту фильма — безжалостной Роуз.

Сценарий для фильма написал сам режиссер Майкл Флэнеган, основываясь на романе Стивена Кинга. Главного героя в картине играет Юэн Макгрегор, известный по первому, второму и третьему эпизодам «Звездных войн». Роль Абры взяла на себя дебютантка Кайли Каррен. В образе Роуз-в-Шляпе предстанет Ребекка Фергюсон («Миссия: невыполнима», «Величайший шоумен»). Другие роли исполняют Карл Ламбли, Зан Маккларнон, Эмили Элин Линд, Брюс Гринвуд, Джоселин Донахью, Алекс Эссоу и Клифф Кертис.

Мировая премьера «Доктор Сон» состоится 30 октября нынешнего года. Российские зрители смогут увидеть экранизацию романа Стивена Кинга 7 ноября.

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