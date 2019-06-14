Министр промышленности России включил в число приоритетных инвестпроект ООО ТПК «Восток-Ресурс» из Удмуртии

Инвестпроект ООО ТПК «Восток-Ресурс» из Увинского района Удмуртии включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Предприятие с 2018 года реализует проект по строительству лесопильного завода и модернизации котельной предприятия, которая будет работать на древесных отходах. На заводе планируют выпускать до 200 тыс. куб. м пиломатериалов ежегодно. Объем инвестиций составит порядка 901,3 млн руб. Производство предполагает создание 151 рабочего места. По оценкам собственника предприятия, налоговые и не налоговые поступления в бюджеты всех уровней от реализации проекта составят 1,2 млрд руб. Период реализации — с 2018 по 2023 годы.