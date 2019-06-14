На борьбу с онкозаболеваниями на Урале выделено более 5 млрд рублей

На борьбу с онкозаболеваниями в Свердловской области в 2019 году предусмотрено 5,5 млрд руб.— на 75% больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции, посвященной новым правилам обязательного медицинского страхования, сообщил директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин. По его словам, что теперь онкологические исследования включены в программу диспансеризации. На нее в 2019 году на в регионе предусмотрено 900 млн руб., на программу онкоскрининга — еще порядка 100 млн руб. «по необходимости». «Согласно новым правилам, онкоскрининг входит в программу диспансеризации, которая расширяется по показаниям до всех необходимых исследований: КТ грудной клетки, УЗИ, колоноскопия, ФГДС и так далее»,— пояснил он. Для людей в возрасте от 40 лет диспансеризация будет теперь проводиться ежегодно с расширением онкологического скрининга по показаниям.

Сроки, в которые должны быть проведены дополнительные мероприятия, в новой редакции правил сужены. «Если возникает вопрос по онкологии, консультация онколога должна быть организована в течение пяти дней, до одного дня должна быть сделана биопсия, в течение 15 дней должен быть получен ответ и верификация диагноза, и не позднее 14 дней пациент должен попасть на лечение в онкоцентр»,— подчеркнул господин Шелякин. Следить за своевременностью онкологических исследований будут страховые компании.

Изменился порядок проведения диспансеризации: теперь для людей в возрасте от 18 до 39 лет включительно она будет проводиться раз в три года, от 40 лет и старше — ежегодно. Господин Шелякин пояснил, что для прохождения диспансеризации необходимо обратиться к участковому терапевту.

В прошлом году, по данным региональных властей, диспансеризацию прошли более 540 тыс. свердловчан. В ходе обследований было впервые выявлено более 105 тыс. заболеваний, из которых около 30% — болезни системы кровообращения. По итогам первых четырех месяцев этого года от них умерли 9,8 тыс. человек — на 301 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата. От рака за тот же период умерли почти 3,5 тыс. человек — на 124 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.