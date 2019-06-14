ВТБ в Тамбовской области нарастил кредитный портфель почти до 18 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года ВТБ в Тамбовской области увеличил кредитный портфель на 9% до 17,9 млрд руб., сообщили в банке. Корпоративный кредитный портфель за отчетный период вырос на 14% до 9,6 млрд руб. (9,5 млрд руб. из него — малый и средний бизнес). Розничный кредитный портфель увеличился на 5% до 8,3 млрд руб. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными — 4,4 млрд руб., портфель ипотечных займов составил 3 млрд руб., автокредитов — 450 млн руб.

Об итогах работы ВТБ в Воронежской области в 2018 году читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежский ВТБ поиграл статистикой».

Олег Мухин