Уральские энергетики выплатят семье погорельцев более 4,5 млн рублей компенсации

Ленинский райсуд Екатеринбурга взыскал с компаний «Энергосбыт Плюс» и «Уральские электрические сети» более 4,5 млн руб. ущерба за сгоревшую квартиру в поселке Становой в Березовском. Пожар произошел в мае 2017 года из-за дефектов в соединении проводов. «Место возгорания находится в зоне ответственности территориальной сетевой организации»,— сообщили в Свердловском облсуде.

Изначально потерпевшие требовали от ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Уральские электрические сети» почти 3 млн руб. в счет возмещения ущерба, 50 тыс. руб. компенсацию морального вреда, 90 тыс. руб. в счет судебных издержек и штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в их пользу.

Суд требования удовлетворил частично, взыскав с предприятия 2,8 млн руб. в счет компенсации обеим пострадавшим, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. расходы по услугам представителей и юристов — 25 тыс. руб., а также штраф на сумму более 500 тыс. руб. Предприятия с решением суда не согласились и подали апелляционную жалобу. Однако Свердловский облсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений.