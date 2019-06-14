Осужденная в Кувейте россиянка рассказала о своем освобождении

Россиянка Мария Лазарева, которую отправили в кувейтскую тюрьму на десять лет за растрату, вышла под залог благодаря слаженным действиям российских и американских политиков и дипломатов. Об этом она рассказала в интервью “Ъ”.

По словам Марии Лазаревой, первым на ее дело откликнулся президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. «Он приехал в Кувейт, пришел ко мне в тюрьму, мы с ним очень внимательно разобрали дело. Даже я так не разобралась в моем деле, как он»,— рассказала Мария Лазарева. Неоценимой оказалась и помощь спикера Совета федерации Валентины Матвиенко и российского МИДа, сообщила россиянка. «Окончательно я убедилась в том, что меня не бросили, когда наш президент Владимир Путин сказал, что дело у него на контроле. Я поняла, что страна меня не оставит. Вы думаете, что это звучит высокопарно, но так не кажется в тюрьме, это дало мне силы бороться»,— сказала она.

В позитивном разрешении дела Марии Лазаревой не последнюю роль сыграли американские политики и дипломаты, среди которых — младший сын экс-президента США Джорджа Буша-старшего Нил Буш, бывший директор ФБР Луис Фри и жена экс-главы правительства Великобритании Шери Блэр. По словам госпожи Лазаревой, за 25 лет работы с международными инвестициями у нее сложилась хорошая репутация. «Я не публичный человек, просто всегда много работала и у меня очень много коллег и друзей в разных странах. И когда все это со мной случилось, они были в шоке. Если так могли поступить со мной, так могут поступить с любым другим человеком. И они поставили всех на уши, сформировали команду поддержки»,— сказала она.

По итогу Мария Лазарева провела в тюрьме 472 дня. «Думаю, я вышла из тюрьмы только благодаря вниманию к моему делу со стороны международной общественности. 5 мая мне и совладельцу KGL Саиду Дашти отменили приговор и сказали, что мы сидели в тюрьме совершенно зря, но при этом потребовали оставить огромный залог»,— рассказала она. Сначала за двоих обвиняемых потребовали 20 млн кувейтских динаров ($65 млн), а через месяц — снизили сумму до 11 млн кувейтских динаров (примерно $36,1 млн), из них 1 млн динаров (около $3,3 млн) за ее освобождение, рассказала госпожа Лазарева.

Марию Лазареву, возглавлявшую компанию KGL Investment (KGLI), в мае 2018 года отправили на десять лет в тюрьму за растрату средств Кувейтского портового управления. Компанию обвинили в невыполнении работ по созданию портового хаба. Впоследствии арбитраж постановил, что работы были выполнены. За подделку документов к тюремному сроку был приговорен и главный свидетель. Поводом для второго уголовного дела стала растрата средств The Port Fund, созданного KGLI. Якобы украденные у фонда $496 млн были заморожены на счетах дубайского Noor Bank по просьбе Генпрокуратуры Кувейта. В феврале под давлением международной группы поддержки Марии Лазаревой средства были разморожены и поступили на счета инвесторов с прибылью более чем 100%.

Подробнее о деле — в интервью “Ъ” Марии Лазаревой.