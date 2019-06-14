Beauty-завтрак Quality

30 мая журнал Коммерсантъ-Quality пригласил известных дам города в ресторан Monet на beauty-завтрак, спикерами которого стали главный врач института красоты O’liveАнтонина Горская и fashion-коуч, совладелица модного дома L’atelierЕлена Мясникова. Госпожа Горская рассказала гостьям о последних тенденциях мировой косметологии и о том, что же будет, если никогда не посещать косметолога. Елена Мясникова затронула важнейшую тему — как найти грань между своей индивидуальностью и правилами, которые диктует высокая мода, а также об интересном марафоне по созданию идеального гардероба, который разработала сама. Гастрономической кульминацией завтрака стала презентация полезных десертов от ресторана Monet, которую лично провел шеф-повар Виктор Смирнов.