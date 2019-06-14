АСВ выплатит кредиторам первой очереди Радиотехбанка 410 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 24 июня начнет расчеты с кредиторами первой очереди Радиотехбанка, входившего в группу Татфондбанка. Как говорится в сообщении АСВ, они получат 410 млн руб., что составляет 17,4% от суммы установленных требований.

Реестр кредиторов был закрыт 29 мая. В него включены требования 1,2 тыс. кредиторов на общую сумму 2,9 млрд руб., в том числе 377 кредиторов первой очереди на 2,4 млрд руб., 850 — третьей очереди на 539,6 млн руб. АСВ продолжает инвентаризацию имущества банка.

Радиотехбанк был признан банкротом 19 марта 2019 года. До этого, 31 января, Центробанк отозвал лицензию. АСВ оценило тогда выплаты страхового возмещения 6,4 тыс. вкладчиков банка в 2,5 млрд руб.

Радиотехбанк был создан в 1990 году. Головной офис находился в Нижнем Новгороде. Также в структуру входило 16 филиалов в Нижегородской области, Москве, Самаре и Казани. На момент отзыва лицензии в качестве акционеров банка на сайте было указано, что 29,55% уставного капитала принадлежит Татфондбанку, ООО «МХ-групп» владело 9,42%, ООО «ТатИнК-Финанс» — 9,32%, ООО «Шарт» — 8,53%, ООО «Активные технологии» — 7,94%, ООО «УК “ТатИнК”», Руслан Камалов — 9,7%, председатель совета директоров Владимир Седов — 5,73%.

“Ъ-Казань”